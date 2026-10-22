Цена золота упала до $4090 за унцию, платина — до $1600. Основные площадки торговли: Лондон, Нью-Йорк и Шанхай, на них приходится свыше 90% глобального оборота.
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