Вы представляете, Земля обетованная оказалась вовсе не обителью счастья и радости! Оказывается, там тоже есть проблемы.
Макаревич теперь против Израиля?
Комментарии
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Роман Рессер
Ну, не знаю против какой он власти. Но в Чечню в первую кампанию приезжал. С ним был еще какой-то музыкант, фамилию не помню.
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5 час.
Юрий Изместьев
НЕ ПИЗ..., т.е.не кукуй!
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35 мин.
Starley Вячеслав
Надо же,евреи Жида Макарку на бабки развели....
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21 мин.
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