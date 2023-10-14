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Будут ли бывшие российские «звезды» в Израиле воевать с ХАМАС: размышления на фоне вооруженного конфликта

Будут ли бывшие российские «звезды» в Израиле воевать с ХАМАС: размышления на фоне вооруженного конфликта

После начала 24 февраля 2022 года Россией специальной военной операции на Украине многие видные представители отечественного бизнеса и шоу-бизнеса обнаружили в себе еврейские корни и переехали в Израиль, чтобы быть подальше от войны, не желая иметь с ней и с «режимом Путина» ничего общего.

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Андрей BABAI
старый питор!
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