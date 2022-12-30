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«Реал» и «Вальядолид» почтили память Пеле минутой молчания

«Реал» и «Вальядолид» почтили память Пеле минутой молчания

«Реал» и «Вальядолид» почтили память Пеле. Матч 15-го тура Ла Лиги между этими клубами начался с минуты молчания.

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