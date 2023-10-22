В Киеве сообщили о рекордном сбросе авиабомб ВС России под Херсоном

Русские войска на Херсонщине за сутки использовали рекордное количество авиационных бомб.Ранее в сети появились ролики, на которых запечатлен высокоточный авиаудар с применением бомбы ФАБ-1500 по скоплению украинских боевиков под Антоновским железнодорожным мостом.