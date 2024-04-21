Ответный удар

Медвежий угол
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Медвежий угол

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Комментарии
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фарид сабиров
Сколько волка не корми , а он все равно будет в тихоря воровать. Так и эти европизденцы только о своем на то они и пидорасты
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2 час.
m
mikmik
Германии нужно объявить национальным праздником 30 января 1933 года - дату прихода Гитлера к власти. И на этом закончить затянувшийся спектакль о демократии и денацифицированных немцах.
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1 час.
Алексей Тан
Шольцы... ОЧЕНЬ, ОЧЕНЬ довольны... что их союзники, сожгли Дрезден, город истории, культуры...ЭТНИЧЕСКИХ немцев.
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1 час.

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