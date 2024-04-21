ЛЮСИНЭ АВЕТЯН Только-только Украину вчера опять вытащили на первые страницы наших новостей (в связи с предстоящим голосованием в конгрессе США), как Израиль нанес ей подлый удар в спину, атаковав Иран.
Ответный удар
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
фарид сабиров
Сколько волка не корми , а он все равно будет в тихоря воровать. Так и эти европизденцы только о своем на то они и пидорасты
Ответить
2 час.
m
mikmik
Германии нужно объявить национальным праздником 30 января 1933 года - дату прихода Гитлера к власти. И на этом закончить затянувшийся спектакль о демократии и денацифицированных немцах.
Ответить
1 час.
Алексей Тан
Шольцы... ОЧЕНЬ, ОЧЕНЬ довольны... что их союзники, сожгли Дрезден, город истории, культуры...ЭТНИЧЕСКИХ немцев.
Ответить
1 час.
Свежие комментарии