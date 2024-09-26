Захарова отреагировала на слова Борреля в адресс Украины

Своим мнением Мария Захарова поделилась в посте в соцсети, сообщает корреспондент УтроNews. «Боррель: «Если украинцы «сдадутся перед нарушением целостности их государства», это станет «хорошим примером» для агрессора, который захочет «повторять это снова и снова», - процитировала иностранного чиновника российский дипломат.
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