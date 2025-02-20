В Польше ответили на слова Лаврова о западных войсках на Украине

Не Россия будет принимать решение о том, появятся ли западные войска на Украине. Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, комментируя слова российского коллеги Сергея Лаврова о неприемлемости отправки военных НАТО на территорию республики.