Суд Украины впервые признал недействительными санкции, введенные Зеленским

Верховный суд Украины впервые признал недействительными санкции, которые ввели Владимир Зеленский и Совет национальной безопасности и обороны страны, сообщает телеканал «Эспрессо» со ссылкой на решение инстанции.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии