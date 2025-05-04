Накопитель WD Black SN8100 с рекордной для PCIe 5.0 SSD скоростью появился в магазинах д...

Накопитель WD Black SN8100 с рекордной для PCIe 5.0 SSD скоростью появился в магазинах до анонсаНа Amazon появилась возможность оставить предзаказ на ещё не анонсированный WD Black SN8100, который может стать самым быстрым потребительским SSD.
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