До -15 градусов прогнозируют синоптики в Кузбассе 7 ноября

О погоде в Кузбассе во вторник, 7 ноября, рассказали специалисты кемеровского гидрометцентра.То солнце, то снег, то порывистый ветер – такую погоду прогнозируют синоптики кемеровского гидрометцентра на первый рабочий день наступившей недели.
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