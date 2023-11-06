До -15 градусов прогнозируют синоптики в Кузбассе 7 ноября

О погоде в Кузбассе во вторник, 7 ноября, рассказали специалисты кемеровского гидрометцентра.То солнце, то снег, то порывистый ветер – такую погоду прогнозируют синоптики кемеровского гидрометцентра на первый рабочий день наступившей недели.