Подписано соглашение о стройке века по соединению Якутии и Магадана

На ВЭФ подписали соглашение о строительстве железной дороги из Якутии в МагаданНа Восточном экономическом форуме подписали соглашение о начале строительства железнодорожной магистрали, которая свяжет Якутию и Магадан, сообщила пресс-служба правительства республики.
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Отличная новость. Ещё бы Надым и Салехард связали со страной, завершив сталинскую 501-ую стройку. Кстати, где Дмитриев и его тоннель на Аляску?