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Новости Липецка

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Суд может поставить точку в споре «Книжного клуба 36,6» о фасаде исторического дома в центре Липецке

Суд может поставить точку в споре «Книжного клуба 36,6» о фасаде исторического дома в центре Липецке

Арбитражный суд Липецкой области рассмотрит иск «Книжного клуба» к властям Липецка с требованием восстановить северный и восточный фасады исторического здания на улице Советской, 1.

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