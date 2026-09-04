Суд может поставить точку в споре «Книжного клуба 36,6» о фасаде исторического дома в центре Липецке

Арбитражный суд Липецкой области рассмотрит иск «Книжного клуба» к властям Липецка с требованием восстановить северный и восточный фасады исторического здания на улице Советской, 1.
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