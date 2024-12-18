Мосгорсуд не стал отменять штраф Макаревичу за нарушение закона об иноагентах

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Московский городской суд признал законным назначение штрафа за нарушение порядка деятельности иноагента лидеру группы «Машина времени» Андрею Макаревичу (признан в РФ иноагентом).
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