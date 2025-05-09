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ЮФЛ. 7-я неделя. «Сан-Антонио» сыграет с «Вашингтоном», «Арлингтон» против «Мичигана» и другие матчи

ЮФЛ (United Football League) Сезон-2025 Седьмая неделя 10 мая Сан-Антонио Брамас – Вашингтон Дефендерс – 3.

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