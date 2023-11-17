Ксения Собчак, Константин Богомолов, Виктория Шелягова и Гарик Харламов на дне рождения ресторана

Ресторан греческой кухни "Пифагор" отметил день рождения. Гостями вечеринки стали Ксения Собчак, Константин Богомолов, Яна и Вадим Расковаловы, Виктория и Олег Шеляговы, Ольга Слуцкер, Ирина Кудрина, Михаил Кучмент, Гарик Харламов, Аркадий Новиков, а также Любовь Успенская с дочерью Татьяной Плаксиной, Анастасия Гребенкина, Алина Буре, Ирина Чайковская, Анна Семенович, Марюс Вайсберг, Оксана Акиньшина, Данила Козловский и многие другие.