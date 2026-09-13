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Царьград

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МЧС завершило поиски после лавины в Кабардино-Балкарии: 17 погибших

МЧС завершило поиски после лавины в Кабардино-Балкарии: 17 погибших

МЧС России по Кабардино-Балкарии завершило поисковую операцию в Черекском районе после нахождения тела 17-го погибшего альпиниста.

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