За три года в Москве планируется построить 259 км новых дорог — Собянин

Также планируется завершить соединения южного направления МСД и дороги Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе Сергей Собянин сообщил о том, что недавно была утверждена Адресная инвестиционная программа Москвы.
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