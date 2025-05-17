Стоит опасаться удара ATACMS: БПЛА-разведчик RQ-4B Global Hawk ВВС США вновь появился возле Крыма

Стало известно, что впервые за почти 11 месяцев в воздушном пространстве над акваторией Черного моря на Крымском направлении была зафиксирована деятельность стратегического высотного разведывательного беспилотника RQ-4B Global Hawk ВВС США.
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