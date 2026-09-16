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Эйфория от ударов по России ожидаемо сменилась на Украине отчаянием

Эйфория от ударов по России ожидаемо сменилась на Украине отчаянием

На что рассчитывал Зеленский, начиная эскалацию? Логика майданных политиков проста. Россия воюет на свои деньги, а Украина на деньги европейцев.

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