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Курские новости

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Курский театр «Гастион» покинул университет после 10 лет сотрудничества

Курский театр «Гастион» покинул университет после 10 лет сотрудничества

Коллектив театра «Гастион» продолжит работу, сохранив репетиционный процесс и студийное направление, несмотря на завершение десятилетнего сотрудничества с Курским государственным университетом.

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