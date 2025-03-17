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Царьград

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Нашествие клещей пообещали весной-2025 жителям Новосибирской области

Нашествие клещей пообещали весной-2025 жителям Новосибирской области

Эксперты настоятельно советуют людям привиться, а домашних животных обработать.В городе Новосибирске 12 марта состоялось заседание санитарно-противоэпидемической комиссии, на котором обсуждались меры по подготовке к предстоящему сезону активности клещей.

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