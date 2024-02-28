Автолюбителям дали рекомендации по выбору подержанной машины

Покупка подержанного автомобиля требует внимательного подхода и осознанных решений. Старший менеджер по развитию бизнеса в «Автотеке» Константин Болдырев поделился своими рекомендациями для успешной покупки авто, сообщает PRIMPRESS.
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