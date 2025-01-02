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Сафонов и Головин включены в заявки «ПСЖ» и «Монако» на Суперкубок Франции

Сафонов и Головин включены в заявки «ПСЖ» и «Монако» на Суперкубок Франции

«ПСЖ», за который выступает Матвей Сафонов, и «Монако», в составе которого играет Александр Головин, разыграют трофей.

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