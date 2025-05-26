Ряд стран Европы возглавляют политики, которые являются «братьями по разуму» Владимира Зеленского, отметил глава движения «Другая Украина», экс-лидер запрещённой Киевом партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук.
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