FAZ: в бюджете ФРГ нет денег для оказания новой военной помощи Украине

ФРГ следует ограничить военную помощь Украине, поскольку сейчас в бюджете государства нет средств на эти цели, следует из письма министра финансов Германии Кристиана Линднера главам МО и МИД Борису Писториусу и Анналене Бербок.
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