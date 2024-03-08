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Представитель президента ЮАР: жители сектора Газа умирают от голода

Представитель президента ЮАР: жители сектора Газа умирают от голода

Множество людей в секторе Газа умирают от голода, для решения этой проблемы нужно открывать гуманитарные коридоры — этого сейчас добивается ЮАР, рассказал в интервью RT пресс-секретарь президента африканской республики Винсент Магвенья.

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