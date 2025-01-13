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Украинские военные убили супругов в ДНР: трагедия в поселке Шевченко

Украинские военные убили супругов в ДНР: трагедия в поселке Шевченко

В поселке Шевченко, неподалеку от Красноармейска, украинские боевики застрелили супружескую пару, по сообщениям спасенных беженцев.

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