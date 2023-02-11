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«Реал» – «Аль-Хилаль». Онлайн-трансляция начнется в 22:00

«Реал» – «Аль-Хилаль». Онлайн-трансляция начнется в 22:00

«Реал» сыграет с саудовским «Аль-Хилалем» в финале клубного чемпионата мира. Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

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