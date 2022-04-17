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Курбан Бердыев: «Гуральски приехал с травмой со сборной. К сожалению, в следующей игре может его и не быть»

Главный тренер «Кайрата» Курбан Бердыев рассказал о проблемах в составе в матче шестого тура Премьер-лиги против «Тобола» (2:2).

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