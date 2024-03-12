Собянин: Летевший к Москве беспилотник уничтожен в Раменском городском округе

На месте работают специалисты экстренных служб Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале сообщил, что атака беспилотного летательного аппарата, летевшего к столице, была успешно отражена силами противовоздушной обороны (ПВО) в Раменском городском округе.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии