Собянин: Летевший к Москве беспилотник уничтожен в Раменском городском округе

На месте работают специалисты экстренных служб Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале сообщил, что атака беспилотного летательного аппарата, летевшего к столице, была успешно отражена силами противовоздушной обороны (ПВО) в Раменском городском округе.