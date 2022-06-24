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Читатели The Telegraph резко раскритиковали «воинственного» журналиста из-за его слов о России

Читатели The Telegraph резко раскритиковали «воинственного» журналиста из-за его слов о России

В Великобритании читатели газеты The Telegraph резко раскритиковали редактора по вопросам обороны и главного обозревателя издания в области международных дел Кона Кофлина за его слова о необходимости перевооружения военных для «противостояния» РФ.

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