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Царьград

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Трамп назначил Джона Коула спецпосланником США по заложникам

Трамп назначил Джона Коула спецпосланником США по заложникам

Президент США Дональд Трамп предложил Джона Коула на пост спецпосланника по делам заложников. Коул будет заниматься возвращением американцев из стран Восточной Европы, сменив Адама Белера, продолжившего работу как старший советник.

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