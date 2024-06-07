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«Авангард» поздравил Соловьева с женитьбой: «Радостное событие в нашей большой семье. Желаем долгих-долгих лет совместной жизни!»

«Радостное событие в большой семье «Авангарда»: 5 июня защитник Алексей Соловьев и его невеста Виктория стали мужем и женой.

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