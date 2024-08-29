🇨🇳🇰🇷 Спецслужбы Республики Корея явно переживают далеко не лучшие времена. ▪В конце июля стало известно о сливе секретной информации, содержащей сведения о шпионах РК за рубежом.
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🇨🇳🇰🇷 Спецслужбы Республики Корея явно переживают далеко не лучшие времена. ▪В конце июля стало известно о сливе секретной информации, содержащей сведения о шпионах РК за рубежом.
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