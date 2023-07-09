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  • Вадим Кузнецов
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  • ВС
    Скорее всего у автора имелась копия приговора, где всё расписано в деталях.Гоп-стоп Пригожина
  • Семен Семеныч
    Такое ощущение, что автор присутствовал при всех этих преступлениях и детально их документировал.Гоп-стоп Пригожина

Между США и Россией идут конфиденциальные переговоры по Украине, пишет со ссылкой на источники издание NBC News

Между США и Россией идут конфиденциальные переговоры по Украине, пишет со ссылкой на источники издание NBC News

Их ведет группа бывших высокопоставленных чиновников из сферы национальной безопасности США, а также экс-дипломатов и влиятельных экспертов.

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Комментарии
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Вадим Кузнецов
Не сомневаюсь в двух вещах: 1. В России найдется немало Дорогих Товарищей, которые очень хотели бы таких переговоров 2. Данная информация - провокационный вброс
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13 час.
Олег Татьянин
Похоже пиндосы считают, что к осени хохлы закончатся, и пытаются прощупать наши планы на будущее.
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12 час.
Lev Konov
Любая война заканчивается поражением или победой. Проигравший теряет территории, выплачивает контрибуцию, или перестаёт существовать, как субъект. А любые переговоры - есть промежуточный этап, отсрочка боевых действий.
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11 час.

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