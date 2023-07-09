Между США и Россией идут конфиденциальные переговоры по Украине, пишет со ссылкой на источники издание NBC News
Их ведет группа бывших высокопоставленных чиновников из сферы национальной безопасности США, а также экс-дипломатов и влиятельных экспертов.
Комментарии
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Не сомневаюсь в двух вещах:
1. В России найдется немало Дорогих Товарищей, которые очень хотели бы таких переговоров
2. Данная информация - провокационный вброс
Похоже пиндосы считают, что к осени хохлы закончатся, и пытаются прощупать наши планы на будущее.
Любая война заканчивается поражением или победой. Проигравший теряет территории, выплачивает контрибуцию, или перестаёт существовать, как субъект. А любые переговоры - есть промежуточный этап, отсрочка боевых действий.
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