Между США и Россией идут конфиденциальные переговоры по Украине, пишет со ссылкой на источники издание NBC News

Вадим Кузнецов Не сомневаюсь в двух вещах: 1. В России найдется немало Дорогих Товарищей, которые очень хотели бы таких переговоров 2. Данная информация - провокационный вброс

Олег Татьянин Похоже пиндосы считают, что к осени хохлы закончатся, и пытаются прощупать наши планы на будущее.