Красота под ногами: красивейшие канализационные люки из Японии

Почаще смотрите себе под ноги — иногда можно наткнуться на настоящие сокровища. Именно так поступал Фабьен Юфанк во время своего путешествия по Японии, где он нафотографировал уйму красивейших канализационных люков самых разных цветов и конструкций.
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