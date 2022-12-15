Жителя Хабаровска осудили на восемь лет колонии за убийство приятеля кирпичом

Суд в Хабаровске приговорил мужчину к тюремному заключению за убийство приятеля кирпичом. Россиянин получил наказание в виде восьми лет лишения свободы в колонии строгого режима, сообщает региональное управление Следственного комитета России.
Суд в Хабаровске приговорил мужчину к тюремному заключению за убийство приятеля кирпичом. Россиянин получил наказание в виде восьми лет лишения свободы в колонии строгого режима, сообщает региональное управление Следственного комитета России.
Свежие комментарии