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Жителя Хабаровска осудили на восемь лет колонии за убийство приятеля кирпичом

Жителя Хабаровска осудили на восемь лет колонии за убийство приятеля кирпичом

Суд в Хабаровске приговорил мужчину к тюремному заключению за убийство приятеля кирпичом. Россиянин получил наказание в виде восьми лет лишения свободы в колонии строгого режима, сообщает региональное управление Следственного комитета России.

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