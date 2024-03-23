Депутат Чепа о теракте в «Крокусе»: теперь СВО на Украине завершится быстрее

Теперь специальная военная операция (СВО) Москвы на Украине завершится быстрее. Соответствующее заявление, как передает РИА Новости, сделал депутат Государственной Думы Алексей Чепа, комментируя террористический акт, который произошел в концертном зале «Крокус сити холл».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии