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Спички - не игрушка

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БЕСПРЕДЕЛ ИНОСПЕЦИАЛИСТОВ ПРОДОЛЖАЕТСЯ: МАССОВАЯ АТАКА НА ПОЛИЦИЮ В МОСКВЕ И ИЗБИЕНИЕ ВЕТЕРАНА СВО В ПЕТЕРБУРГЕ

БЕСПРЕДЕЛ ИНОСПЕЦИАЛИСТОВ ПРОДОЛЖАЕТСЯ: МАССОВАЯ АТАКА НА ПОЛИЦИЮ В МОСКВЕ И ИЗБИЕНИЕ ВЕТЕРАНА СВО В ПЕТЕРБУРГЕ

После правильных слов президента России и Предстоятеля Русской Церкви о ключевой роли русского народа в нашем государстве, о необходимости строгого соблюдения его культурных традиций и правовых норм страны для всех приезжающих к нам на заработки – патриоты ждали активных действий по сокращению потока нелегальных и легальных мигрантов в РФ.

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