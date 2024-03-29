Овечкин применил мощный силовой прием против игрока "Торонто" и свалил его с ног

Российский нападающих и капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин стал участником двух конфликтных эпизодов во время матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с "Торонто Мэйпл Лифс".
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