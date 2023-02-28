МО РФ: поезд с химическими веществами прибыл в сопровождении иностранцев в Краматорск

Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил России Игорь Кириллов заявил, что 10 февраля под контролем Киева в город Краматорск в ДНР прибыл железнодорожный состав, где в вагоне был груз химических веществ.