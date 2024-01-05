The Telegraph: Россия готовит масштабное наступление на Харьков

Российские войска планируют широкомасштабные наступательные действия в направлении Харькова. По мнению газеты The Telegraph, на это указывают интенсивные обстрелы военных объектов города со стороны ВС РФ.
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