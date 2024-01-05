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Будни мужчин. Все что нам интересно

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The Telegraph: Россия готовит масштабное наступление на Харьков

The Telegraph: Россия готовит масштабное наступление на Харьков

Российские войска планируют широкомасштабные наступательные действия в направлении Харькова. По мнению газеты The Telegraph, на это указывают интенсивные обстрелы военных объектов города со стороны ВС РФ.

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Комментарии
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ВС
Вадим Скоробогатов
ДА УЖЖЖЖ...ГОД БУДЕТ ИНТЕРЕСНЫМ.
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20 час.
Tania Еременко
Окружить и держать в блокаде, чтбы не было у нас потерь. Сами сдадутся.
Ответить
19 час.

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