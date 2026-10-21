Вечером 19 октября во Львовской области прогремели взрывы в районе пункта пропуска Рава-Русская. Этот КПП — один из ключевых маршрутов, через которые на Украину поступают грузы от западных партнеров.
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Всё это хорошо, а было бы ещё лучше развалить Банковую-там центы принятия решений и связь с ЕС и США! Об этом говорим, но делать не делаем, а мешает политика. Однако придётся и не только по Банковой и от этого не уйти. Видные деятели США - как Миршаймер и другие говорят, что Россия уже проходит некоторые барьеры и бьёт уже и по логистике и по энергетике. Хотя это нужно было гораздо раньше сделать!