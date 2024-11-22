Пьяный российский министр спорта станцевал на вечеринке в Монголии и попал на видео

Министр спорта из Тувы Субудай Монгуш станцевал пьяным на вечеринке в Монголии и попал на видео. Кадры с российским чиновником распространил Telegram-канал «Что там опять в Туве?» На представленном ролике видно, как глава спортивного ведомства развлекается в ночном заведении.