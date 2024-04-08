Собянин: Более 400 тыс. протоколов заполнили московские медики голосовым вводом

Более 400 тыс. протоколов заполнили московские медики голосовым вводом В понедельник, 8 апреля, журналистам стало известно, что в системе здравоохранения Москвы успешно внедряются технологии искусственного интеллекта.
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