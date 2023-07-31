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«Галатасарай» согласовал трансфер Паредеса за 6 млн евро. Хавбеку «ПСЖ» предложен 4-летний контракт

Турецкий клуб согласовал трансфер 29-летнего хавбека с «ПСЖ» за 6 млн евро, сообщает журналист Николо Скира.

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