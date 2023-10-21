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ДИНАМО МОСКВА

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С днем рождения, Легенда!

С днем рождения, Легенда!

22 года в составе московского «Динамо», 326 матчей за бело-голубых, 5 чемпионств СССР, 3 Кубка страны, золото Олимпийских игр, золото Чемпионата Европы — настоящая легенда мирового футбола!На старте карьеры Лев Иванович отличился и в хоккее.

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