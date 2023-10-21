С днем рождения, Легенда!

22 года в составе московского «Динамо», 326 матчей за бело-голубых, 5 чемпионств СССР, 3 Кубка страны, золото Олимпийских игр, золото Чемпионата Европы — настоящая легенда мирового футбола!На старте карьеры Лев Иванович отличился и в хоккее.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)