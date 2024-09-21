ВВС Израиля атаковали за день 400 пусковых установок «Хезболлах» в Ливане

Пресс-служба израильских Вооружённых сил проинформировала о том, что за дневной период авиационным подразделениям удалось провести множество результативных вылетов, поразив множество расположенных в южной части ливана объектов.
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