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Лунин хочет остаться в «Реале»: «Я нахожусь в лучшем клубе из возможных, здесь прекрасная атмосфера. Всегда готов играть, решение за тренером»

Андрей Лунин намерен остаться в «Реале». «Я здесь уже три года. Борюсь и жду, работаю и тренируюсь. Пользуюсь теми шансами, которые у меня появляются.

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